В Киеве до сих пор не получили аванс за июнь

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко не исключил нового арбитражного спора с "Газпромом", касающегося уплаты аванса за транзит газа. Об этом он рассказал в интервью Sky News, передает РИА "Новости".

По его словам, платеж с российской стороны за предстоящий месяц до сих пор к ним не поступил.

"Похоже, у нас начинается спор по транзиту через Украину. Выглядит так, что между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет новый арбитраж по транзиту и плате за транзит", – заявил Витренко.

Он указал, что в сокращении транзита на украинской территории через "Сохрановку" – не вина Украины. Глава "Нафтогаза" отметил, что они предложили перенести транзитную точку в "Суджу" в Сумской области, однако получили отказ. Отдельно он подчеркнул, что транзит остановился примерно в то же время, что и прекратились поставки газа в Болгарию и Польшу.

Напомним, с 11 мая Украина прекратила прием газа через "Сохрановку", сославшись на то, что ГИС находится на оккупированной территории. Единственный выход для продолжения поставок топлива – перенести мощности в "Суджу", однако в "Газпроме" отметили, что технологически сделать это невозможно.

Согласно договору между российской и украинской компаниями, "Нафтогаз" предоставляет "Газпрому" мощности под прокачку. В случае, если транзит не осуществляется, нефтегазовый гигант обязан оплатить гарантированный объем.