Лидер приехал к Зеленскому по дружбе

Польский лидер Анджей Дуда рассказал, что был на Украине за несколько часов до начала спецоперации России. В беседе с Polska Times он указал, что информацией о начале предполагаемой конфронтации его коллега Владимир Зеленский владел задолго до официального старта.

Дуда заявил, что 23 февраля он был в Киеве на неформальной встрече с президентом страны – она, по его словам, была очень трогательной, поскольку оба знали, что может вскоре произойти. Перед самым отъездом Зеленский сообщил ему, что Украина будет атакована через несколько часов, подобной информацией распологал и сам польский лидер.

"В конце Зеленский сказал: "Андрей, может быть, мы увидимся в последний раз"", – рассказал Дуда.

Затем он уехал из Украины – буквально за пару часов до начала действий российских войск.

Польский президент отметил, что с февраля отношения между ним и украинским лидером только укрепились. Он считает Зеленского своим другом. После начала российской военной операции он звонил ему каждый день, боясь, что однажды его не услышит.