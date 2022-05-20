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Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, известный по позывному Волына, покинул территорию "Азовстали". Об этом сообщает корреспондент "Первого канала" Ирина Куксенкова.
Она отметила, что вышел с завода без заместителя командира полка "Азов"* Святослава Паламара по прозвищу Калина. Солдат прошел осмотр, сдал оружие и сел в автобус.
"Выглядел почти свеженьким", – отметила журналист.
Куксенкова отметила, что процесс "безоговорочной эвакуации в плен" идет по плану.
Ранее командир батальона "Восток" Ходаковский заявлял, что ждет выхода с "Азовстали" Волыны и Калины. При этом он не исключал, что в процессе могут произойти различного рода случайности: украинский солдат может споткнуться или случится самострел.
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