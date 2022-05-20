С территории "Азовстали" вышел известный командир ВСУ

С территории "Азовстали" вышел известный командир ВСУ
Фото: Cover Images/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжение"Ударить по самому больному": Порошенко придумал способ "насолить" России
Он сдал оружие и сел в автобус

Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, известный по позывному Волына, покинул территорию "Азовстали". Об этом сообщает корреспондент "Первого канала" Ирина Куксенкова.

Она отметила, что вышел с завода без заместителя командира полка "Азов"* Святослава Паламара по прозвищу Калина. Солдат прошел осмотр, сдал оружие и сел в автобус.

"Выглядел почти свеженьким", – отметила журналист.

Куксенкова отметила, что процесс "безоговорочной эвакуации в плен" идет по плану. 

Ранее командир батальона "Восток" Ходаковский заявлял, что ждет выхода с "Азовстали" Волыны и Калины. При этом он не исключал, что в процессе могут произойти различного рода случайности: украинский солдат может споткнуться или случится самострел.

*организация запрещена в России

Источник: Telegram
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей