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Власти Великобритании уже направляли в адрес Российской Федерации ноту по поводу смертного приговора, который Верховный суд Донецкой Народной республики вынес в отношении двух наемников, приехавших из островного государства на Украину для участия в боевых действиях против населения Донбасса. Соответствующее заявлени сделал сегодня, 21 июня, посол России в Лондоне Андрей Келин.
По словам представителя российской дипломатической миссии, Москва получала от Лондона обращение на этот счет – нота действительно была направлена. Однако у внешнеполитического ведомства имеется претензия к содержанию этого обращения.
Нота была настолько пропитана высокомерным и поучительным в отношении к РФ тоном, что реагировать на нее Москва не стала. В итоге у российской стороны не появилось ни малейшего желания взаимодействовать с властями Британии в этом вопросе.
Напомним, в начале июня Верховный суд ДНР в отношении двух наемников из Великобритании – Э. Аслина и Ш. Пиннера – вынес решение о высшей мере наказания в республике. В течение месяца фигуранты могут подать аппеляцию на решение суда. Наемники признали себя виновными в боевых действиях против ДНР, признав также себя виновными в действиях, которые направлены на насильственный захват власти.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у властей республики отсутствуют предпосылки для помилования наемников.
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