Британия обратилась к России с вопросом о приговоренных к смерти наемниках

Британия обратилась к России с вопросом о приговоренных к смерти наемниках
Steve Taylor/www.globallookpress.com
Содержание ноты было таково, что Кремль любезно отказал коллегам

Власти Великобритании уже направляли в адрес Российской Федерации ноту по поводу смертного приговора, который Верховный суд Донецкой Народной республики вынес в отношении двух наемников, приехавших из островного государства на Украину для участия в боевых действиях против населения Донбасса. Соответствующее заявлени сделал сегодня, 21 июня, посол России в Лондоне Андрей Келин. 

По словам представителя российской дипломатической миссии, Москва получала от Лондона обращение на этот счет – нота действительно была направлена. Однако у внешнеполитического ведомства имеется претензия к содержанию этого обращения.

Нота была настолько пропитана высокомерным и поучительным в отношении к РФ тоном, что реагировать на нее Москва не стала. В итоге у российской стороны не появилось ни малейшего желания взаимодействовать с властями Британии в этом вопросе.

Напомним, в начале июня Верховный суд ДНР в отношении двух наемников из Великобритании – Э. Аслина и Ш. Пиннера – вынес решение о высшей мере наказания в республике. В течение месяца фигуранты могут подать аппеляцию на решение суда. Наемники признали себя виновными в боевых действиях против ДНР, признав также себя виновными в действиях, которые направлены на насильственный захват власти.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у властей республики отсутствуют предпосылки для помилования наемников.

Источник: Россия 24 ✓ Надежный источник
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