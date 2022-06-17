Представитель президента Незалежной выступила с громким заявлением

Представитель офиса президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева выступила с заявлением по поводу полуострова. По словам чиновницы, стратегия официального Киева в отношении региона претерпела изменения в связи с событиями, которые произошли после 24 февраля 2022 года.

В марте прошлого года Киев использовал терминологию "оккупация Крыма" в качестве инструмента в переговорном процессе. Однако информация, полученная российской стороной в ходе специальной операции, свидетельствует о подготовке Киевом агрессии как в отношении Крыма, так и Донбасса.

Ташева уточнила, что "крымский вопрос" после 24 февраля для Украины изменился: теперь администрация Зеленского нацелена на "возвращение" полуострова лишь военным путем.

"В любом случае, мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши вооруженные силы Украины", – высказалась представитель Банковой.

Чиновница добавила, что украинская сторона при реализации любого плана, касающегося Крыма, будет отправлять первыми военнослужащих ВСУ на территорию полуострова. Граждан РФ, которые переехали в Крым после 2014 года, Киев обещает выдворить.

Ранее немецкие СМИ попытались расшифровать слова Зеленского о том, что над полуостровом будет обязательно развеваться украинский флаг.