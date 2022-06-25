Назван плацдарм для наступления российских войск на Одессу

Назван плацдарм для наступления российских войск на Одессу
Фото: www.unsplash.com
Бойцы продолжают успешно выполнять задачи спецоперации

Сегодня главной темой мировой повестки остается ситуация, разворачивающаяся на территории украинского государства. Российские бойцы успешно проводят специальную военную операцию по защите мирного населения двух республик Донбасса. Как сообщил опытный военный эксперт Алексей Леонков, в распоряжении армии РФ уже есть удобный плацдарм для наступления на Одессу.

Профильный специалист отметил, что правый берег Днепра и Херсонская область представляют важное значение для Армии России с точки зрения стратегии. Именно оттуда можно провести успешное наступление на Одессу и Николаев, чтобы освободить эти города от украинских нацистов.

При этом Леонков добавил, что украинская армия также с большим вниманием относится к Херсонской области и, скорее всего, выберет этот регион для нанесения контрудара. Впрочем, пока официальных заявлений на этот счет нет.

Тем временем, наши войска продолжают разгром украинских боевиков. Недавно Министерство обороны России показало, как работают вертолеты-терминаторы Ми-8АМТШ на Украине. Завораживающие кадры публикует "Пятый канал".

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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