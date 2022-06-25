Две большие проблемы: чем для США и НАТО обернется ситуация на Украине
Ситуация на международной арене продолжает усугубляться. Эскалация конфликта на Украине грозит серьезными последствиями для всего мирового пространства. Чем текущее положение дел может закончиться для Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса, рассказали эксперты из Китая.
Опытный аналитик издания Asia Times Стивен Брайен подчеркнул, что из-за ситуации вокруг украинского государства военный блок под предводительством Америки оказался перед лицом двух серьезных угроз.
В первую очередь, речь идет о резком сокращении запасов вооружений у западных стран. Очевидно, что быстро справиться с этой проблемой американцы и европейцы не смогут. Специалист подчеркнул, что у США и союзников скоро иссякнет возможность поддерживать киевский режим. Затягивание конфликта на Украине грозит альянсу провалом.
Вторая угроза заключается в том, что дестабилизированная ситуация на международной арене резко повысила риск боевых действий в Азии, например, в Корее или на Тайване. Если ситуация развернется таким образом, Америке придется очень худо: как подчеркнул эксперт, это "станет почти непосильной ношей для США".
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