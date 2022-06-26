Американские коммандос взяли на себя разведдеятельность

Одной из самых горячих точек на карте мира сегодня является украинское государство. Многие эксперты сходятся в том, что на ее территории разгорелся конфликт между нашей страной и коллективным Западом. Одним из косвенных подтверждений данного факта стала информация о тайной сети американских шпионов и коммандос, которые активно помогают киевскому режиму. Такие сведения удалось выяснить авторитетной в Соединенных Штатах Америки газете The New York Times.



Издание ссылается на источники и утверждает, что американцы и их союзники по НАТО организовали целую сеть разведчиков, которая действует на территории Незалежной, а также за ее пределами, чтобы заниматься шпионажем в интересах Киева в других странах.

Авторы статьи утверждают, что дела Незалежной настолько плохи, что их успехи на фронте полностью зависят от помощи американцев и их союзников по Североатлантическому альянсу. Коммандос не только предоставляют киевского режиму разведданные, но также проводят обучение местных вояк.

При этом основная работа организована на базах в таких странах как Британия, Франция и Германия. В то же время и на самой Украине действуют сотрудники Центрального разведывательного управления США.