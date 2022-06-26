Киевскому режиму стоит напрячься

Последние годы украинское руководство пичкает своих избирателей рассказами о сказочной жизни в Европейском союзе, а также скором принятии страны в дружные ряды Североатлантического альянса. Однако, судя по всему, эти обещания останутся пустыми россказнями. Реальное отношение Запада к вопросу вступления украинского государства в НАТО рассказали в Испании.



Так, руководитель главного внешнеполитического ведомства страныХосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что реальное обсуждение вступления Незалежной в военный блок никогда не выносилось на рассмотрение.

Руководитель испанского Министерства иностранных дел отметил, что Североатлантический альянс благосклонно смотрит на принятие в свои ряды Финляндии и Швеции, а вот украинское государство желанным сотоварищем не является.

Альбарес подчеркнул, что вопрос вступления Незалежной в коалицию в принципе не обсуждается. Более того, подобного рода рассмотрение даже никогда не было представлено на столе переговоров альянса.