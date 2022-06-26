Логика британцев остается непонятной для здравомыслящих политиков

Широкий резонанс получило странное заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что любое урегулирование конфликта на украинской территории приведет к дестабилизации ситуации на международной арене. Не вполне понятное высказывание прокомментировала официальная представительница российского МИД Мария Захарова.



Дипломат отметила, что подобного рода заявления, по всей видимости, являются не самым удачным примером английского юмора, который славится своей мрачностью. Захарова опубликовала в социальных сетях довольно эмоциональный пост-реакцию на высказывание Джонсона. Дипломат подчеркнула, что его заявление звучало "очень мрачно, неостроумно и пошло".

"Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны", – описала свои эмоции дипломат.

При этом Захарова отметила, что, учитывая особенности "демократически-либеральной монархии", уже ничему не стоит удивляться.

Стоит отметить, что западные страны их и приспешники весьма негативно относятся к нашему государству. Недавно стало известно, что Япония и Британия подготовили новый удар по России.