Страны все еще надеются продавить Москву

Самостоятельное поведение России на международной арене не устраивает Вашингтон и его приспешников, которые привыкли управлять всеми мировыми процессами. При этом западные "начальники" надеются, что беспрецедентное давление обрушит экономику нашей страны, после чего Москве придется выполнять волю Запада. Однако санкционный запас практически израсходован – приходится выдумывать все новые рестрикции.



Так, сегодня, 26 июня, стало известно, что Япония и Великобритания, а также Соединенные Штаты Америки с Канадой приняли решение ввести запрет на импорт российского золота. Уже в ближайшее время перечисленные страны откажутся ввозить драгоценный металл с территории нашего государства.

По крайней мере, такая информация появилась в распоряжении авторитетной британской газеты Independent. Также сообщается, что новые санкционные ограничения не касаются активов, которые были приобретены ранее.

Стоит отметить, что массированная санкционная атака на нашу страну началась после старта специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Несмотря на противодействие со стороны западной коалиции, российские войска продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Недавно наши военные обнаружили брошенный склад украинских силовиков в Харьковской области. Кадры публикует "Пятый канал".