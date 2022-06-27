В США убеждены, что с нетерпением ожидаемое иностранцами событие наступило в ночь на 27 июня

Ряд западных государств после старта СВО резко усилили давление на нашу страну. Антироссийские санкции приводят к катастрофическому ухудшению экономической ситуации на Западе. Однако такие последствия рестрикций – совсем не то, на что рассчитывали американцы и европейцы. США и ЕС жаждут, чтобы экономика России обвалилась. Видимо, лелея эти фантазии, одно известное издание громогласно объявило о наступлении "дефолта" в России.



Так, популярное американское агентство Bloomberg считает, что в ночь на 27 июня в нашей стране якобы наступил дефолт – впервые с 1998 года. Американцы объясняют свое громкое заявление тем, что на исходе 26 июня закончился льготный период по уплате порядка 100 миллионов долларов просроченных платежей по государственным облигациям, передает интернет-издание "Свободная пресса". Истечение этого срока в Соединенных Штатах Америки и назвали банкротством.

Судя по всему, Bloomberg гнался за громким заголовком и нашел повод, на который теоретически можно опереться. При этом даже само агентство чуть ниже по тексту статьи подчеркнуло, что так называемый "дефолт" носит символический характер и никак не скажется на жизни в Российской Федерации.

Стоит отметить, что Bloomberg начал нагнетать обстановку еще заранее. Накануне в издании также вышла статья с "сенсационным" заголовком "о нескольких часах до дефолта" в России, напоминает телеканал "360".