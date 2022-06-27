Американцы объявили "дефолт" в России

Американцы объявили "дефолт" в России
Фото: www.unsplash.com
В США убеждены, что с нетерпением ожидаемое иностранцами событие наступило в ночь на 27 июня

Ряд западных государств после старта СВО резко усилили давление на нашу страну. Антироссийские санкции приводят к катастрофическому ухудшению экономической ситуации на Западе. Однако такие последствия рестрикций – совсем не то, на что рассчитывали американцы и европейцы. США и ЕС жаждут, чтобы экономика России обвалилась. Видимо, лелея эти фантазии, одно известное издание громогласно объявило о наступлении "дефолта" в России.

Так, популярное американское агентство Bloomberg считает, что в ночь на 27 июня в нашей стране якобы наступил дефолт – впервые с 1998 года. Американцы объясняют свое громкое заявление тем, что на исходе 26 июня закончился льготный период по уплате порядка 100 миллионов долларов просроченных платежей по государственным облигациям, передает интернет-издание "Свободная пресса". Истечение этого срока в Соединенных Штатах Америки и назвали банкротством.

Судя по всему, Bloomberg гнался за громким заголовком и нашел повод, на который теоретически можно опереться. При этом даже само агентство чуть ниже по тексту статьи подчеркнуло, что так называемый "дефолт" носит символический характер и никак не скажется на жизни в Российской Федерации.

Стоит отметить, что Bloomberg начал нагнетать обстановку еще заранее. Накануне в издании также вышла статья с "сенсационным" заголовком "о нескольких часах до дефолта" в России, напоминает телеканал "360".

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Разочарование и боль": США и ЕС обескуражены последствиями удара по России

На полученный эффект никто не рассчитывал

Мадрид раскрыл планы НАТО на присоединение Украины

Киевскому режиму стоит напрячься

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей