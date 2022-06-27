США хотят ввести новые санкции против страны

В Вашингтоне заявили, что предпринятые вместе с партнерами меры против Москвы дали свой результат – сегодня впервые за столетие Россия столкнулась с дефолтом, поставки товаров из США в страну сократились на 97%, а импорт российских товаров может упасть на 40%. Однако Штаты должны продолжать давление на российское руководство, считают в Белом доме.

В пресс-релизе представители администрации Байдена заявили, что ведут переговоры с партнерами по G7, чтобы разработать механизмы установления глобального потолка цен на российскую нефть.

"Цель здесь состоит в том, чтобы морить голодом Россию – лишить Путина его основного источника наличных денег и снизить цену на российскую нефть", – заявили в Вашингтоне.

Это, по их словам, позволит достичь сразу двух целей: нанести удар по российским доходам и свести к минимуму побочные эффекты в мировой экономике.

Также страны "Большой семерки" собираются согласовать расширение адресных санкций, "чтобы еще больше ограничить доступ России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям". Особенно это коснется тех, которые можно использовать в военно-промышленной сфере.