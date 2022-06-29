Перепуганная Литва пошла на попятную в ситуации с Калининградом – СМИ

Перепуганная Литва пошла на попятную в ситуации с Калининградом – СМИ
Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/www.globallookpress.com
В Европе не поддержали сверх агрессивный шаг против России

Недавнее решение литовских властей ввести ограничения на транзит ряда товаров в Калининградскую область с территории остальной России всколыхнуло все международное сообщество. Москва объявила, что считает такие действия крайне агрессивными и готова ответить соответствующим образом. Однако, как удалось выяснить зарубежным журналистам, судя по всему, Вильнюс решил внять голосу разума и уже готов отказаться от своей дерзкой затеи.

Такую информацию публикуют корреспонденты авторитетного агентства Reuters. Журналистам удалось выяснить, что транзит в Калининград может быть восстановлен уже через несколько дней. Такое решение Вильнюс принял после обстоятельных переговоров с остальным Европейским союзом. Благодаря компромиссу между ЕС и Литвой удалось договориться о возобновлении транзитных перевозок.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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