В Европе не поддержали сверх агрессивный шаг против России

Недавнее решение литовских властей ввести ограничения на транзит ряда товаров в Калининградскую область с территории остальной России всколыхнуло все международное сообщество. Москва объявила, что считает такие действия крайне агрессивными и готова ответить соответствующим образом. Однако, как удалось выяснить зарубежным журналистам, судя по всему, Вильнюс решил внять голосу разума и уже готов отказаться от своей дерзкой затеи.



Такую информацию публикуют корреспонденты авторитетного агентства Reuters. Журналистам удалось выяснить, что транзит в Калининград может быть восстановлен уже через несколько дней. Такое решение Вильнюс принял после обстоятельных переговоров с остальным Европейским союзом. Благодаря компромиссу между ЕС и Литвой удалось договориться о возобновлении транзитных перевозок.