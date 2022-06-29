Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Недавнее решение литовских властей ввести ограничения на транзит ряда товаров в Калининградскую область с территории остальной России всколыхнуло все международное сообщество. Москва объявила, что считает такие действия крайне агрессивными и готова ответить соответствующим образом. Однако, как удалось выяснить зарубежным журналистам, судя по всему, Вильнюс решил внять голосу разума и уже готов отказаться от своей дерзкой затеи.
Такую информацию публикуют корреспонденты авторитетного агентства Reuters. Журналистам удалось выяснить, что транзит в Калининград может быть восстановлен уже через несколько дней. Такое решение Вильнюс принял после обстоятельных переговоров с остальным Европейским союзом. Благодаря компромиссу между ЕС и Литвой удалось договориться о возобновлении транзитных перевозок.
Присутствовать на одном мероприятии лидеры будут не раньше ноября
Будь российской лидер дамой, и проблем бы не было, считает политик