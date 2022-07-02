JPMorgan: Россия обвалит Западу нефтяной рынок в ответ на санкции

JPMorgan: Россия обвалит Западу нефтяной рынок в ответ на санкции
Carsten Koall/www.globallookpress.com
Кремль устал от любезностей

Аналитический центр одного из крупнейших мировых банков JPMorgan заявил, что в случае введения ценового лимита на нефть из Российской Федерации Москва может вполне ответить "Большой семерке" сокраoением добычи. К тому же, уменьшение добычи на пять миллионов баррелей в секунду не станет для РФ какой-то проблемой, однако спровоцирует на рынке рост стоимости.

Согласно приведенным данным, российская сторона готова сократить добычу на 5 млн баррелей в сутки. Даже сокращение на 3 млн вызовет подорожание нефти до 190 долларов.

Опрошенные аналитики уверены, что такая вероятность существует.

Напомним предельная стоимость нефти стала одной из тем саммита "Семерки", который состоялся в ФРГ. В СМИ писали, что члены G7 намеревались ввести потолок цен в отношении страхования и перевозки нефти. Вопросом вплотную занялись в Белом доме.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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