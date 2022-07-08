Оттава приняла решение после мольбы Берлина

Канадское правительство готовится снять часть ограничений, наложенных на Россию на фоне спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет "Европейская правда".

По данным издания, Канада собирается пойти на такой шаг, формально сославшись на просьбу министра экономики Германии Роберта Хабека. Ранее он просил Оттаву снять ряд ограничений или придумать другой способ, чтобы обеспечить "Северный поток" необходимой для ремонта турбиной. В будущем такой шаг создаст прецендент для точечного снятия санкций с России, пишет RT.

Предполагается, что поставка турбины позволит лишить Москву агрумента, благодаря которому она объясняет проблемы с прокачкой законтрактованного газа в немецкие хранилища, передает "Свободная пресса".

Источники украинского Минэнерго сообщили, что уже в курсе вероятного решения Канады и крайне им шокированы. До этого Киев направлял письмо к правительству Канады с подробным объяснением, почему российская сторона может продолжать поставлять газ в Европу, но якобы использует предлог с турбиной для создания прецедента по началу снятия санкций. Украинские власти считают, что это будет "необоснованно и опасно для санкционного режима".

Немецкий министр экономики Хабек, аргументируя вероятное снятие ограничений, указывал, что санкции в первую очередь должны наносить ущерб России, а не европейским странам.