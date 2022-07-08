Озвучен следующий удар Запада по России

Озвучен следующий удар Запада по России
Фото: Alex Zarubi/unsplash.com
Эксперты разгадали план Соединенных Штатов

Следующей "большой целью" западных санкций станет попытка организовать цепочку дефолтов российских компаний. Именно с этим связано желание США объявить дефолт России по госдолгу, считают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, сообщают "Ведомости".

Они не исключают, что за этим могут последовать и возможное изъятие собственности компаний. В случае, если Россия в действительности столкнется с дефолтом, то рейтинг российских гособязательств опустится "до мусорного уровня", как и рейтинг корпоративных бумаг. Акции компаний, в свою очередь, могут и вовсе исключить из биржевого рейтинга, считают эксперты. 

"Это, в свою очередь, почти блокирует доступ российских компаний к финансовым рынкам даже дружественных стран, использованию обязательств в качестве залога при кредитовании, получении инвестиций", – указывают они.

Отсюда появятся проблемы с рефинонсированием долгов российских организаций, а также иностранные инвесторы могут начать избавляться от акций компаний. Если они начнут требовать досрочно погасить долг, то сделать этого фирмы не смогут – тогда в ход пойдет изъятие собственности. 

Всего, полагают эксперты, у Запада есть три экономических мотива в отношении России: ограничить доступ к важным ресурсам и развитию, не дать адаптироваться к санкциям, а также разрушить производственные процессы. 

Источник: Ведомости ✓ Надежный источник
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