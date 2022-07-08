Халатность до добра не доведет

Российские власти не должны утрачивать чувство уверенности, которое сохраняется в аппарате перед санкционным давлением Запада. Однако все существующие риски необходимо предусмотреть, заявил сегодня, 8 июля, глава государства Владимир Путин.

В ходе совещания с кабмином президент РФ заявил, что немало коллег весьма легкомысленно относятся к угрозам со стороны Запада в виде рестрикций. Однако ограничительные меры, так или иначе, наносят ущерб российской экономике. Многие риски купировать пока что не удается.

"Мол, наплевать на них, на эти санкционные меры, пошли они подальше, они остались в прошлом. Мы должны чувствовать себя уверенно, однако и риски мы должны видеть", – высказалс Путин.



В связи с этим Путин попросил главу кабмина Михаила Мишустина, глав ведомств и министерств с крайней серьезностью подойти к проблеме и отказаться от легкомысленного подхода к рискам на местах.

Тем не менее, отметил глава государства, экономический план Запада по развалу России не удался – во многом благодаря политике Центробанка и правительственным мерам, предпринятым после усилившегося санкционного давления извне.