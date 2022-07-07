Германия умоляет Канаду помочь России с ремонтом "Северного потока"

Германия умоляет Канаду помочь России с ремонтом "Северного потока"
Фото: Jens Büttner/ dpa/ www.globallookpress.com
Власти страны пытаются решить проблемы с нехваткой газа

Министр экономики и по совместительству вице-премьер Германии Роберт Хабек обратился к правительству Канады с публичным призывом отправить турбину для ремонта "Северного потока", которая была заблокирована в стране после введения западных санкций. Об этом сообщает Bloomberg. 

Он заявил, что деталь должна быть возвращена до старта ремонтных работ в понедельник. Если получится это сделать, то у России больше не будет официальных поводов задерживать поставки контрактного газа в Германию. Министр подчеркнул, что санкционные ограничения должны в первую очередь наносить вред Москве, а не европейским странам. 

"Если это юридический вопрос для Канады, я хочу прояснить, что прошу их доставлять турбину не в Россию, а в Германию. С тяжелым сердцем мы должны были просить об этом", – заявил Хабек.

Вице-премьер подчеркнул, что это имеет важное значение при наполнении хранилищ и надежности поставок на рынке Европы. В июне потоки по "Северному потоку" были сокращены на 60% из-за проблем с турбиной, что затруднило усилия Германии по пополнению запасов на зиму. 

Ранее в Берлине заявляли, что ни один из европейских политиков не верит, что отсутствие турбины стало реальной причиной сокращения поставок газа со стороны Москвы. 

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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