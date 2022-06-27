Кровожадность нацистов не знает границ

24 февраля российский главнокомандующий Владимир Путин отдал приказ начать специальную военную операцию по защите мирных жителей двух республик Донбасса. На такой шаг нашу страну вынудили бесчинства украинских головорезов, которые терроризировали мирных местных. Недавно вскрылся очередной вопиющий факт беззакония, царившего на подконтрольных Незалежной территориях.



Выяснилось, что украинские военнослужащие жестоко наказали мирного жителя Мариуполя за поездку на территорию Крымского полуострова. Детали произошедшего поражают своей жестокостью. Пожилого мужчину остановили во время проверки документов в Мариуполе. Инцидент произошел в конце февраля – начале марта, когда этот донбасский город еще был под контролем боевиков.

Каратели увидели у мужчины штамп в паспорте о поездке в Крым в 2018-м году, за что и решили с ним разделаться, передает телеканал "360". Несчастного жестоко убили, после чего его труп выкинули за стену одного из укрепленных районов города. Обнаружить убитого удалось в ходе расследования зверств украинских военнослужащих благодаря показаниям самих душегубцев, сообщает РИА ФАН.

Инцидент вызвал бурную реакцию в интернет-пространстве.

"Еще одно доказательство, что украинские военные – это не люди, а безжалостное отродье", "Ужасно и бесчеловечно!", "Скоро, поверьте придут и к вам, украинские нацисты. Еще есть время смыть наколки. Или как у Высоцкого "...но я скажу, что это Красный Крест!" – пишут пользователи Сети.