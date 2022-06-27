По его словам, ситуацию дестабилизирует Россия

Сегодня, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Молдавии Майей Санду. Во время совместного брифинга он заявил, что удар со стороны Приднестровья был бы большой ошибкой для региона. Его слова передает Telegram-канал "Политика страны".

Зеленский отметил, что во время беседы они с Санду поднимали тему рисков, которые исходят со стороны Приднестровья. Если в регионе решаться на недружественный шаг по отношению к Украине, то Киев не оставит это без ответа.

"Мы сигналы те или иные получаем, они неприятны. Но они должны знать, эти люди на временно оккупированной территории Молдовы, что для нас это будет не удар, а пощечина, но мы точно ответим ударом", – заявил президент.

Однако, по его словам, первостепенной задачей на данный момент должно стать недопущение эскалации с Приднестровьем. Он полагает, что информация о вероятных ударах со стороны региона создается искусственно российской стороной.