Американцы начинают понимать, что дела Незалежной плохи

В американской прессе появилась информация о том, какие разговоры начались в вашингтонской администрации. Оказалось, что в США многие чиновники понимают: украинское государство ждет распад.



Такую информацию публикует телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленных персон в Белом доме. Выяснилось, что в Вашингтоне немало здравомыслящих политиков, которые осознают, что киевскому режиму вряд ли удастся вернуть контроль над территориями, которые были освобождены российскими военными.

Стало известно, что в администрации американского президента Джо Байдена все громче звучат обсуждения о том, нужно ли Незалежной признать территориальные уступки для того, чтобы поскорее закончить кровопролитный конфликт.

В то же время, высокопоставленные лица считают, что именно поддержка Соединенных Штатов Америки и всего Североатлантического альянса может помочь Украине вернуть потерянные территории.

Впрочем, в Москве ясно понимают, какие мысли бродят на Западе. Например, скандальное решение Литвы по транзиту в Калининградскую область исчерпало лимит доверия России к Западу. На этом фоне, как считает эксперт, Владимир Путин сделал Европе последнее предупреждение.