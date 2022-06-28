Под атаку попал город в ЛНР

Сегодня, 28 июня, Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по городу Перевальск Луганской народной республики из американской системы залпового огня HIMARS. Недавно в Вашингтоне хвастались, что поддержат киевский режим этими разрушительными системами.



Сообщается, что обстрел мирного города был устроен ранним утром во вторник. Такой информацией поделились в представительстве молодой республики в Совместном центре по контролю режима прекращения огня.

Таким образом, в жаркий летний день украинские нацисты впервые использовали американскую реактивную систему для обстрела донбасской республики, передает телеканал "360".

Информации о разрушениях, к которым привело использование присланного из Соединенных Штатов Америки оружия, пока нет. Мощные системы залпового огня стали частью очередного пакета поддержки киевского режима со стороны вашингтонской администрации. О решении передать в руки украинских нацистов смертоносное оружие Белый дом объявил 1 июня.

К слову, уже даже в США переживают из-за выбранной Вашингтоном стратегии, которая очень похожа на стиль ведения войны лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.