Киев впервые ударил по Донбассу мощной американской ракетой

Киев впервые ударил по Донбассу мощной американской ракетой
Фото: Lance Cpl. Dean Gurule/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Под атаку попал город в ЛНР

Сегодня, 28 июня, Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по городу Перевальск Луганской народной республики из американской системы залпового огня HIMARS. Недавно в Вашингтоне хвастались, что поддержат киевский режим этими разрушительными системами.

Сообщается, что обстрел мирного города был устроен ранним утром во вторник. Такой информацией поделились в представительстве молодой республики в Совместном центре по контролю режима прекращения огня.

Таким образом, в жаркий летний день украинские нацисты впервые использовали американскую реактивную систему для обстрела донбасской республики, передает телеканал "360".

Информации о разрушениях, к которым привело использование присланного из Соединенных Штатов Америки оружия, пока нет. Мощные системы залпового огня стали частью очередного пакета поддержки киевского режима со стороны вашингтонской администрации. О решении передать в руки украинских нацистов смертоносное оружие Белый дом объявил 1 июня.

К слову, уже даже в США переживают из-за выбранной Вашингтоном стратегии, которая очень похожа на стиль ведения войны лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.

Источник: Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения ✓ Надежный источник
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