"Путин видит": в США занервничали из-за выбранной Вашингтоном стратегии Гитлера

"Путин видит": в США занервничали из-за выбранной Вашингтоном стратегии Гитлера
Фото: www.unsplash.com
Америка пошла путем фюрера и может проиграть

Ни для кого не секрет, что на дестабилизацию мирового пространства максимальное влияние оказывают Соединенные Штаты Америки. Гегемония Вашингтона подходит к концу, однако американцы не хотят терять бразды правления миром и стараются сделать все для того, чтобы сохранить свою власть. В этом стремлении Штаты напрасно выбрали путь лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера, считает видный американский эксперт Харлан Ульман.

Глава крупнейшей в США консалтинговой организации обратил внимание, что сейчас вашингтонская администрация ведет враждебную политику на два фронта: против Российской Федерации и против Китайской народной республики. Такая тактика может обернуться страшным провалом для Америки, публикует выводы специалиста интернет-издание "Свободная пресса".

Ульман напомнил, что именно такая стратегия погубила Гитлера: фюрер также ввязался в войну на два фронта и потерпел поражение. Кроме того, фатальная ошибка заметна всему мировому пространству, в том числе и Москве.

"Путин видит, что США приходится планировать войну на два фронта – с Россией и Китаем", – передает слова опытного эксперта интернет-издание "Общественная служба новостей".

Американский специалист считает такую гитлеровскую стратегию безрассудной и провальной.

Источник: The Hill ✓ Надежный источник
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