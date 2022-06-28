С заявлением выступил Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что в Незалежной рассчитывают на прекращение боевых действий к зиме текущего года. Голос Кремля четко обозначил условие, при котором российская СВО будет завершена.



Так, специальная военная операция по защите мирных граждан двух донбасских республик может прекратиться в самое ближайшее время. Все что нужно сделать – выполнить поставленные Москвой условия.

"Киев может все прекратить до конца суток, выполнив условия Москвы и приказав сложить оружие", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Впрочем, судя по всему, украинские боевики не стремятся решить вопрос миром. Сегодня, 28 июня, стало известно, что пронацистский киевский режим впервые нанес удар по Донбассу мощной американской ракетой. Под атаку попал город в Луганской народной республике.