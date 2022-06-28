"Кто его выпустил?": стало известно об отъезде Данилко из Киева

"Кто его выпустил?": стало известно об отъезде Данилко из Киева
Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Его заметили на одной из вечеринок в Европе

Журналистка Алена Жигалова сообщила, что украинский артист Андрей Данилко, более известный по своему сценическому образу Верки Сердючки, уехал из Киева. Его якобы заметили на одной из вечеринок в Амстердаме. 

Она заявила, что сейчас Данилко путешествует со своими гастролями, где исполняет одну единственную песню – Dancing Lasha Tumbai, с которой он выступал на "Евровидении". 

"А у меня вопрос, кто его выпустил? С какой миссией он поехал в Амстердам?", – поинтересовалась она в своем шоу. 

Сейчас на Украине действует военное положение – мужчины призывного возраста не могут покидать страну без особого разрешения президента. Жигалова пошутила, что, вероятно, артист уехал с украинской территории в образе Сердючки и, чтобы не было серьезным проблем, в нем ему следует и вернуться. 

Сам Данилко в интервью рассказывает, что за все время спецоперации находился в Киеве – там у него дом, оставлять который не собирается. 

Источник: Super
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