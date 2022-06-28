Его заметили на одной из вечеринок в Европе

Журналистка Алена Жигалова сообщила, что украинский артист Андрей Данилко, более известный по своему сценическому образу Верки Сердючки, уехал из Киева. Его якобы заметили на одной из вечеринок в Амстердаме.

Она заявила, что сейчас Данилко путешествует со своими гастролями, где исполняет одну единственную песню – Dancing Lasha Tumbai, с которой он выступал на "Евровидении".

"А у меня вопрос, кто его выпустил? С какой миссией он поехал в Амстердам?", – поинтересовалась она в своем шоу.

Сейчас на Украине действует военное положение – мужчины призывного возраста не могут покидать страну без особого разрешения президента. Жигалова пошутила, что, вероятно, артист уехал с украинской территории в образе Сердючки и, чтобы не было серьезным проблем, в нем ему следует и вернуться.

Сам Данилко в интервью рассказывает, что за все время спецоперации находился в Киеве – там у него дом, оставлять который не собирается.