Запад назвал Зеленскому способ завершить конфликт на Украине

Запад назвал Зеленскому способ завершить конфликт на Украине
Владимир Зеленский. Фото: The Presidential Office of Ukrai/www.globallookpress.com
Киев будет вести боевые действия до последнего - даже если сам того не желает

Саммит Североатлантического альянса довел до украинского лидера Владимира Зеленского, что конфликт необходимо разрешить лишь "военным путем". Организация же, в свою очередь, продолжит оказывать Киеву военную помощь, сообщил сегодня, 29 июня, глава бельгийского правительства Александер Де Кроо.

Премьер-министр уточнил, что уже переговорил по этому поводу с президентом Украины. Бельгия, равно как и остальные члены альянса, считает, что консультационные процессы с Киевом крайне важны, однако победу в конфликте можно одержать лишь "на поле боя".

"И мы должны продолжать оказывать поддержку Зеленскому и населению Украины в этом деле", – высказался политик.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар негативно высказался в адрес НАТО, заявив, что на фоне частых разговоров о том, что именно Украина якобы представляет центр обороны альянса, в самой Турции крайне сильны антизападные настроения. Хотя страна остается членом НАТО.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Путин видит": в США занервничали из-за выбранной Вашингтоном стратегии Гитлера

Америка пошла путем фюрера и может проиграть

В США заявили о заговоре России и Турции

НАТО посоветовали поскорее принять необходимые меры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей