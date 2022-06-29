Киев будет вести боевые действия до последнего - даже если сам того не желает

Саммит Североатлантического альянса довел до украинского лидера Владимира Зеленского, что конфликт необходимо разрешить лишь "военным путем". Организация же, в свою очередь, продолжит оказывать Киеву военную помощь, сообщил сегодня, 29 июня, глава бельгийского правительства Александер Де Кроо.

Премьер-министр уточнил, что уже переговорил по этому поводу с президентом Украины. Бельгия, равно как и остальные члены альянса, считает, что консультационные процессы с Киевом крайне важны, однако победу в конфликте можно одержать лишь "на поле боя".

"И мы должны продолжать оказывать поддержку Зеленскому и населению Украины в этом деле", – высказался политик.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар негативно высказался в адрес НАТО, заявив, что на фоне частых разговоров о том, что именно Украина якобы представляет центр обороны альянса, в самой Турции крайне сильны антизападные настроения. Хотя страна остается членом НАТО.