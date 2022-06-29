Будь российской лидер дамой, и проблем бы не было, считает политик

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что Российская Федерация отказалась бы от специальной военной операции на территории Украины, если бы ее лидер Владимир Путин был представителем прекрасного пола.

"Безумный мачо-конфликт", считает Джонсон, вызван во многом гендером российского лидера. Более того, "токсичная брутальность" последнего и стала якобы причиной действий Российской Федерации в отношении Украины.

Британский премьер также переложил всю ответственность за происходяшее на Украине на президента России, заявив, что Кремль "не предлагает мирного соглашения".

В Кремле уже успели отреагировать на высказывание Джонсона о поле российского президента, передает RT. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков с иронией заявил, что рассуждениям Джонсона с лихвой позавидовал бы Зигмунд Фрейд, считавший, что в основе поведения каждого человека находится половой инстинкт, пишет телеканал "360".