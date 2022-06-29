Путин определился с местом встречи для Зеленского

Путин определился с местом встречи для Зеленского
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Присутствовать на одном мероприятии лидеры будут не раньше ноября

Президент Российской Федерации Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский уже успели подтвердить свое присутсттвие на саммите "Большой двадцатки", который состоится в конце 2022 года в Индонезии. Об этом пишет "Рамблер", ссылаясь на ряд изданий.

Речь идет о ежегодном саммите, который на этот раз пройдет в период с 15 по 16 ноября на Бали. Издание также утверждает, что в конце текущего месяца индонезийский лидер Джоко Видодо отправил украинскому коллеге соответствующее приглашение в качестве наблюдательного лица. В конце мая глава Незалежной заявил, что примет приглашение и выступит на саммите.

Позднее помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков сообщил, что глава РФ также принял направленное Видодо приглашение. При положительном развитии ситуации с пандемией глава РФ прилетит в Индонезию для очного присутствия на саммите. И оба лидера встретятся на полях "Двадцатки".

Западные СМИ же утверждали в конце апреля, что глава РФ принял приглашение индонезийского коллеги.

Источник: Рамблер ✓ Надежный источник
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