Кремль ответил на приглашение

Президент Российской Федерации Владимир Путин получил приглашение на саммит "Большой двадцатки", который должен пройти в этом году в Индонезии. Об этом сообщают западные СМИ.

Как отмечает источник, вместе с российским лидером приглашение получил и президент Украины Владимир Зеленский, который уже сообщил ранее о состоявшихся переговорах с президентом Индонезии Джоко Видодо.

По словам индонезийского лидера, российский коллега выразил благодарность за приглашение и сообщил по телефону о согласии на участие на саммите G20, который должен состояться в ноябре.

Позднее ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заявивший, что российская сторона будет готовиться к мероприятию, однако "о модальности участия говорить преждевременно".

Украина не входит в состав "двадцатки", хотя ряд официальных лиц в Евросоюзе сообщали, что Брюссель намерен добиться ее участия в саммите вместо Российской Федерации. Неизвестно, принял ли приглашение Зеленский, однако позднее Джакарта сообщила об отказе предоставить вооружение украинской армии по просьбе Киева.