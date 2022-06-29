Хит сезона про "обиженную ливерную колбасу" получил конкурента

Украинские политики продолжают удивлять международную арену хлесткими заявлениями в адрес как "врагов", так и сотоварищей. Чего стоит одно только сравнение канцлера ФРГ с "ливерной колбасой". На этот раз красочное заявление прозвучало из уст главы Незалежной Владимира Зеленского. Президент Украины весьма нелестно высказался в адрес Североатлантического альянса.



Скандальное высказывание прозвучало во время обращения пана Зеленского к участникам саммита западной коалиции в Мадриде. В своем выступлении главнокомандующий Украины объявил, что политика военного блока напоминает ему старое киевское метро.

Речь идет о пресловутом принципе "открытых дверей", которым хвастаются в НАТО. Зеленский метко подметил, что данный принцип декларируется только на словах, а по факту никаких открытых дверей нет. В фантазии украинского президента такая политика схожа с работой старых турникетов в метро. Они призывно открыты, однако захлопывается прямо перед лицом человека и уже не открывается, пока он не заплатит.

"Неужели Украина еще недостаточно заплатила?" – патетично вопрошает Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина ждет, когда же в альянсе озаботятся ее безопасностью.