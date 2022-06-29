Американский наемник раскрыл размер "зарплаты" за бойню на Украине

Американский наемник раскрыл размер "зарплаты" за бойню на Украине
Фото: www.unsplash.com
Гражданина США обещали щедро наградить за расправу над мирными жителями

Недавно российские военные взяли в плен наемника, прибывшего на Украину из Соединенных Штатов. Господин Александр Дрюке поделился любопытными подробности о том, как была организована его "служба" во славу киевского режима. Помимо прочего, боевик назвал сумму, которую ему обещали платить на ежемесячной основе.

Так, выяснилось, что за участие в боевых действиях на стороне украинских силовиков должны были выдавать по 3,5 тысячи долларов в месяц. Впрочем, по словам американца, он так и не увидел этих солидных выплат.

Также Дрюке рассказал, что сподвигло его покинуть родные Соединенные Штаты Америки и отправиться на Украину, руководство которой продолжает терроризировать мирных жителей двух республик Донбасса. Оказалось, что американец насмотрелся телевизора и решил, что без него в Незалежной не обойтись.

Сейчас мужчина горько жалеет об опрометчивом поступке. Александр подчеркнул, что если бы знал, как обстоят дела на самом деле, то ни за что не поехал бы на Украину.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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