Огонь по своим становится обыденностью

На территории украинского государства продолжаются боевые столкновения. Стоит отметить, что дела незалежных обстоят весьма печальным образом. Так, американские журналисты написали целую статью, в которой рассказали, почему Вооруженные силы Украины все чаще открывают огонь по своим.



По информации авторитетного издания New York Times, украинские силовики серьезно страдают из-за больших проблем со связью. Сложившаяся ситуация привела к тому, что вояки зачастую лишены возможности попросить о помощи, а иногда и вовсе расстреливают подразделения, которые спешат к ним на подмогу.

О таких неприятных украинских буднях рассказали несколько десятков незалежных солдат. Один из опрошенных военных пожаловался, что при наступлении солдаты редко могут рассчитывать на артиллерийскую поддержку, так как ее невозможно запросить.

Однажды случилось так, что украинские военнослужащие и вовсе открыли огонь из гранатометов по людям, которых отправили им на подмогу. Незалежной перепутали помощников с противником. При этом такие случаи – не редкость.