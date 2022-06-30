Огромные потери ВСУ на Украине связали с новой тактикой РФ

Огромные потери ВСУ на Украине связали с новой тактикой РФ
Mykhaylo Palinchak/www.globallookpress.com
Киеву не хватает огневой мощи

Генеральный штаб ВСУ так и не сумел найти выгодную стратегию, которая позволила бы избежать больших потерь, с которыми украинские вооруженные силы столкнулись после решения Минобороны России сменить тактику ведения боевых действий. Такое мнение выразил украинский эксперт Александр Кочетков, пишут "Известия".

Специалист пояснил, что тактика ВСУ – вынужденные действия, которые украинская сторона предпринимает из-за навязанной противником схемы. У российских войск имеется превосходство в огневой мощи, и им постоянно удается продвигаться вперед.

Дает о себе знать такая тактика и в бою на ближней дистанции. Украинской армии катастрофически недостает военной техники, которую им неоткуда взять. Киеву приходится вести позиционные бои и нести огромные потери.

По словам посла Луганской Народной республики в РФ Родиона Мирошника, дорога Лисичанск-Артемовск полностью перекрыта союзными силами. Противник не успевает опомниться и выстроить оборонительную линию, прямые столкновения с ВСУ на этом направлении будут скоро полностью блокированы, передает телеканал "360".

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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