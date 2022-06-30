Варшава понимает, что часть территорий безвозвратно потеряна

Сегодня, 30 июня, глава внешней разведки нашей страны Сергей Нарышкин сообщил, что российским спецам удалось выяснить о планах Польши расчленить украинское государство.



В Службу внешней разведки поступает информация о том, что сценарии раздела Незалежной уже активно прорабатываются в Варшаве. Сейчас польские эксперты стали осознавать, что в результате успешного проведения этапов специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса часть территорий навсегда потеряна Киевом.

В таких условиях польские политики намерены проработать новую стратегию продвижения. Варшава рассчитывает идти дальше ранее планировавшегося размещения польских "миротворцев" на западных землях украинского государства. Теперь же руководители этой страны хотят создать в "Восточных кресах" подконтрольное Польше прокси-государство. Это образование будет защищено военнослужащими республики.

Более того, Варшава задумала создать специальную буферную зону из центральных земель Незалежной. Появление такого образования, по замыслу поляков, даст им возможность избежать весьма нежелательного прямого столкновения с нашей страной.