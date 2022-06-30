Украинский лидер горит желанием наладить связь с нашим президентом

Сегодня, 30 июня, стало известно, что в руки российского главнокомандующего Владимира Путина попало секретное личное послание от украинского президента Владимира Зеленского. Письмо было передано благодаря посредничеству главы Индонезии Джоко Видодо.



Именно он сообщил, что весточку от Зеленского удалось доставить прямо в руки Владимира Владимировича. Главнокомандующий Индонезии прибыл в российскую столицу с рабочим визитом. Два президента обсудят развитие двусторонних отношений, а также самые важные темы мировой повестки.

Разумеется, содержание послания главы киевского режима не раскрывается. Пока также не было официальных заявлений по этому поводу от администрации лидера Российской Федерации.

Известно, что Видодо сам предложил украинскому президенту написать послание главе России. Лидер Индонезии также готов выступить посредником в налаживании контактов между двумя главнокомандующими.