Путин получил тайное послание от Зеленского

Путин получил тайное послание от Зеленского
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украинский лидер горит желанием наладить связь с нашим президентом

Сегодня, 30 июня, стало известно, что в руки российского главнокомандующего Владимира Путина попало секретное личное послание от украинского президента Владимира Зеленского. Письмо было передано благодаря посредничеству главы Индонезии Джоко Видодо.

Именно он сообщил, что весточку от Зеленского удалось доставить прямо в руки Владимира Владимировича. Главнокомандующий Индонезии прибыл в российскую столицу с рабочим визитом. Два президента обсудят развитие двусторонних отношений, а также самые важные темы мировой повестки.

Разумеется, содержание послания главы киевского режима не раскрывается. Пока также не было официальных заявлений по этому поводу от администрации лидера Российской Федерации.

Известно, что Видодо сам предложил украинскому президенту написать послание главе России. Лидер Индонезии также готов выступить посредником в налаживании контактов между двумя главнокомандующими.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Козел отпущения": раскрыта неожиданная роль Украины в большой игре Запада

Киев стал разменной монетой

Западу пора прощаться с любимым однополярным миром - Путин

Прежний порядок ушел в прошлое

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей