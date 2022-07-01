В ведомстве поспешили откреститься от подобной позиции

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкому журналисту заявил, что Бандера не имел отношения к массовым убийствам евреев и поляков и сравнил его с Робин Гудом. По его словам, никаких доказательств его преступлений нет – все распространяется с подачи России.

Заявление вызвало возмущение в общественных и политических кругах. Знаменитости и политики обвинили дипломата в невежестве, а глава МИД Польши сообщил, что поговорил с украинским послом "в связи с фальсифицирующими заявлениями". Украинский МИД тоже попытался объяснить произошедшее, передает телеканал "360".

В сообщении ведомства сказано, что слова Мельника о Бандере являются его "личным мнением" и никак не отражают реальную позицию украинских властей.

"Мы уверены, что отношения Украины и Польши пребывают на своем пике в данный момент", – приводит выдержку РИА "Новости".

Также в своем высказывании Мельник утверждал, что у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства поляков он объяснил тем, что зверств было много и на противоположной стороне. По его мнению, "поляки хотят политизировать эту историю".