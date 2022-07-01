Офис Зеленского пообещал устроить Украине ядерное будущее

Офис Зеленского пообещал устроить Украине ядерное будущее
Владимир Зеленский. Фото: The Presidential Office of Ukrai/www.globallookpress.com
Больше никаких меморандумов, заявили в Киеве

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в будущее страны не входит подписание каких-либо договоренностей с Российской Федерации наподобие Будапештского меморандума, гарантирующего отсутствие ядерного оружия в Незалежной.

В ходе пятничного заседания группы по вопросам гарантий безопасности Ермак заявил, что никакого "Будапешта-2" не ожидается. Напротив, Банковой необходимы "гарантии для сдерживания" Российской Федерации во всех направлениях, включая военное и политическое.

Ермак не стал уточнять, какие гарантии офис президента ожидал бы увидеть от западных коллег, однако уточнил, что все необходимо оформить юридически, согласовав с "государствами-гарантами".

Чиновник указал, что Киев по-прежнему остается противником отмены антироссийских санкций до тех пор, пока украинская сторона не увидит выше описанные гарантии и не добьется "компенсации ущерба".

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", на Украине получил распространение черный рынок по продаже оружия – включая американские дроны и даже "Джавелины".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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