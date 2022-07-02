Боеголовки еще никто не отменял, заявил эксперт

Политолог Владимир Джаралла попытался представить сценарий, при котором новоявленные члены НАТО – Финляндия и Швеция – превратят балтийский регион в "озеро НАТО". Хотя альянс расширяет свои возможности в регионе, ни о каком самостоятельном военном потенциале Северной Европы говорить ныне не приходится. У России, к тому же, найдется эффективный ответ.

Джаралла указал, что Калининград создавали как своего рода форт, способный взять под контроль объемную территорию. В случае размещения ядерного оружия там у Москвы появляется в руках козырь, который совершенно нечем крыть.

Для России теперь Балтийское море может стать новым источником напряженности. Впрочем, и Стокгольм, и Хельсинки в скором времени ощутат на себе все прелести, которые последуют за их решением.

С другой же стороны, рассудил политолог, весьма прискорбно наблюдать, что Балтийское море, через которое торговали и сотрудничали, меняется в совершенно противоположную сторону.