У России есть решающий козырь против НАТО - политолог

У России есть решающий козырь против НАТО - политолог
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Боеголовки еще никто не отменял, заявил эксперт

Политолог Владимир Джаралла попытался представить сценарий, при котором новоявленные члены НАТО – Финляндия и Швеция – превратят балтийский регион в "озеро НАТО". Хотя альянс расширяет свои возможности в регионе, ни о каком самостоятельном военном потенциале Северной Европы говорить ныне не приходится. У России, к тому же, найдется эффективный ответ.

Джаралла указал, что Калининград создавали как своего рода форт, способный взять под контроль объемную территорию. В случае размещения ядерного оружия там у Москвы появляется в руках козырь, который совершенно нечем крыть.

Для России теперь Балтийское море может стать новым источником напряженности. Впрочем, и Стокгольм, и Хельсинки в скором времени ощутат на себе все прелести, которые последуют за их решением.

С другой же стороны, рассудил политолог, весьма прискорбно наблюдать, что Балтийское море, через которое торговали и сотрудничали, меняется в совершенно противоположную сторону.

Источник: Журналисткая правда ✓ Надежный источник
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