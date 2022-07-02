Затормозить этот процесс вполне реально

Полное прекращение поставок вооружения Североалантического альянса на Украину в настоящий момент не представляется возможным. Однако вполне очевидно, что российские войска наносят удары, уничтожая определенную часть поступаемого оружия. Остальные же идет автотранспортом или поездами, указал военный эксперт, журналист Борис Рожин.

По словам специалиста, снижение эффекта от поставок реально за счет более интенсивного огня по коммуникации, автомостам и железным дорогам. Можно добиться замедления процесса. Однако полностью потоки вооружения из НАТО прекратить нельзя, считает специалист.

Пока что непросто сказать, каким окажется ответ России на поставки со стороны стран Запада. Пока конкретные действия отсутствуют. Озвученные угрозы не претворены в действия.

Эксперт также напомнил, что российская строна заявляла об ударах по центрам принятия решений в столице Незалежной, однако ни Кремль, ни Минобороны не уточняло, что имеется в виду.

Несколько днями ранее сообщалось, что ВСУ нанесли мощный удар по городу Перевальск в ЛНР из американской РСЗО HIMARS. До этого Вашингтон хвастал, что поддержит Киев своими системами залпового огня.