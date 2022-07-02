В РФ назвали способ прекратить поставки НАТО на Украину

В РФ назвали способ прекратить поставки НАТО на Украину
Cpl. Colton Garrett/www.globallookpress.com
Затормозить этот процесс вполне реально

Полное прекращение поставок вооружения Североалантического альянса на Украину в настоящий момент не представляется возможным. Однако вполне очевидно, что российские войска наносят удары, уничтожая определенную часть поступаемого оружия. Остальные же идет автотранспортом или поездами, указал военный эксперт, журналист Борис Рожин.

По словам специалиста, снижение эффекта от поставок реально за счет более интенсивного огня по коммуникации, автомостам и железным дорогам. Можно добиться замедления процесса. Однако полностью потоки вооружения из НАТО прекратить нельзя, считает специалист.

Пока что непросто сказать, каким окажется ответ России на поставки со стороны стран Запада. Пока конкретные действия отсутствуют. Озвученные угрозы не претворены в действия.

Эксперт также напомнил, что российская строна заявляла об ударах по центрам принятия решений в столице Незалежной, однако ни Кремль, ни Минобороны не уточняло, что имеется в виду.

Несколько днями ранее сообщалось, что ВСУ нанесли мощный удар по городу Перевальск в ЛНР из американской РСЗО HIMARS. До этого Вашингтон хвастал, что поддержит Киев своими системами залпового огня.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

В России готовятся к массовому производству беспилотников

Предприятие переходит на три смены

В России придумали способ мгновенно уничтожить американские HIMARS на Украине

Если этого не сделать, конфликт может затянуться надолго

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей