Представитель правительства РФ описал судьбу станции

Бойцы российской армии совместно с союзниками из Луганской и Донецкой народных республик продолжают освобождать территории украинского государства. Сегодня, 18 мая, заместитель главы российского правительства Марат Хуснуллин приехал с рабочим визитом в юго-восточные земли Незалежной. В частности, он рассказал, какая судьба ждет знаменитую Запорожскую атомную электростанцию.



В первую очередь, вице-премьер подчеркнул, что люди, проживающие на освобожденных украинских территориях, могут не опасаться за свою судьбу. Многие переживают, что российские войска покинут освобожденный земли, после чего ими снова могут овладеть кровожадные нацисты. Хуснуллин подчеркнул, что этому не бывать.

Свободные от нацистского режима территории постепенно начнут включать в экономическое пространство Российской Федерации. Например, Запорожская атомная электростанция будет работать на нашу страну, подчеркнул вице-премьер. Впрочем, Украине оставят возможность приобретать электроэнергию, если она того захочет.

"Если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать, значит, будет работать на Украину. Не будет принимать – значит, будет работать на Россию", – подчеркнул политик.



К слову, недавно Мария Захарова рассказала, как жестоко Запад обошелся с простыми украинцами.