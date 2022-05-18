Москва не отказалась от озвученного предупреждения

Российские военные продолжают успешно реализовывать задачи, поставленные в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации украинского государства. Командование наших войск заявляло, что в какой-то момент могут быть нанесены удары по центру принятия решений в Киеве. Как подчеркнул опытный военный эксперт Алексей Леонков, при определенных условиях данная угроза будет реализована.



Специалист по военному делу отметил, что несмотря на периодические обстрелы приграничных российских регионов, наше командование пока не отдавало приказ бомбить логово киевского режима. Однако это решение отнюдь не отменено, подчеркнул Леонков. Сейчас возможность осуществления такого шага поставлена на паузу.

Военный эксперт напомнил: главное оборонное ведомство нашей страны сообщало, что удары будут идти по нарастающей. Сейчас российские войска наращивают боевые действия на территории украинского государства и не собираются останавливаться.

"Все равно удары будут нанесены", – вынес свой вердикт военный эксперт.

Ускорить принятие такого решения может продолжение обстрелов российских приграничных территорий со стороны украинских боевиков.

Кстати, недавно украинский министр устроил форменную истерику главе Минобороны Германии.