Украинский министр остался недоволен своей собеседницей

Активная поддержка со стороны западных стран привела к тому, что некоторые представители киевского режима утвердились в убеждении, что им "все должны". В итоге, когда незалежные слышат не то, на что рассчитывают, у них начинаются истерические припадки. Так, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба весьма не сдержанно повел себя с руководительницей главного оборонного ведомства Германии Кристиной Ламбрехт.



Представитель украинского государства вышел из себя во время разговора с министром о поставках вооружений в Незалежную. Соответствующая информация появилась в распоряжении журналистов немецкого издание Die Welt.

Так, стало известно, что руководитель главного внешнеполитического ведомства Украины потребовал у Берлина как можно быстрее отправить в Незалежную недостающие боеприпасы. В противном случае, если Германия не способна это сделать, ей пора признаться в своем бессилии по данному вопросу. В итоге переговоры получились весьма напряженными, а сам Кулеба не смог сдержать себя в руках.

Отмечается, что немецкая сторона еще несколько недель назад пообещала киевскому режиму предоставить зенитные установки "Гепард", однако власти Германии так и не перешли к делу, что сильно раздражает украинскую сторону.

К слову, недавно главу Незалежной Владимира Зеленского взбесила позиция Италии по ситуации на Украине.