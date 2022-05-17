У Киева есть серьезные разногласия с Римом

Ситуация на территории украинского государства продолжает оставаться главной темой мировой повестки. Страны всего мира выражают свое мнение по поводу происходящего. Любопытно, что позиция итальянского премьер-министра Марио Драги вызвала серьезное недовольство у украинского лидера Владимира Зеленского.



На примечательное обстоятельство обратил внимание известный итальянский журналист Лучио Караччо. Эксперт уверен, что глава Незалежной был очень рассержен тем, что премьер-министр Италии призвал Киев продолжить переговоры с Москвой.

Караччо отметил: многие считали, что Драги будет выступать с более жестких позиций, однако итальянец настаивает на необходимости решить кризисную ситуацию дипломатическим путем. Во многом такой подход продиктован экономическими соображениями.

В то же время воинственно настроенный Зеленский, поддерживаемый провокаторами из Соединенных Штатов Америки, желает, чтобы вся Европа выступала с агрессивных антироссийских позиций. Именно поэтому он остался недоволен итальянским политиком.

К слову, недавно российский политолог заявил, что Киев заткнет дыры в разваливающемся фронте "миллионом Плохишей".