Зеленский взбесился из-за позиции Италии по конфликту на Украине

Зеленский взбесился из-за позиции Италии по конфликту на Украине
Владимир Зеленский. Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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У Киева есть серьезные разногласия с Римом

Ситуация на территории украинского государства продолжает оставаться главной темой мировой повестки. Страны всего мира выражают свое мнение по поводу происходящего. Любопытно, что позиция итальянского премьер-министра Марио Драги вызвала серьезное недовольство у украинского лидера Владимира Зеленского.

На примечательное обстоятельство обратил внимание известный итальянский журналист Лучио Караччо. Эксперт уверен, что глава Незалежной был очень рассержен тем, что премьер-министр Италии призвал Киев продолжить переговоры с Москвой.

Караччо отметил: многие считали, что Драги будет выступать с более жестких позиций, однако итальянец настаивает на необходимости решить кризисную ситуацию дипломатическим путем. Во многом такой подход продиктован экономическими соображениями.

В то же время воинственно настроенный Зеленский, поддерживаемый провокаторами из Соединенных Штатов Америки, желает, чтобы вся Европа выступала с агрессивных антироссийских позиций. Именно поэтому он остался недоволен итальянским политиком.

К слову, недавно российский политолог заявил, что Киев заткнет дыры в разваливающемся фронте "миллионом Плохишей".

Источник: La7 ✓ Надежный источник
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