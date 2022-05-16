Военный эксперт описал сценарий очередной мобилизации в Незалежной

Киевские власти продолжают попытки повысить боеготовность армии за счет всеобъемлющей мобилизации. Однако опытный военный эксперт Сергей Ищенко убежден, что четвертая волна призыва окажется провальной.



На днях глава Минобороны Незалежной Алексей Резников сообщил, что военное командование государства собирается укомплектовать армию за счет новых призывников и довести их численность до одного миллиона человек.

Ищенко напомнил, что к 24-му февраля армия Незалежной насчитывала порядка 340 тысяч бойцов. Последующие две волны мобилизации пополнили ряды Вооруженных сил Украины 120 тысячами человек. Третья волна увеличила армию еще на 190 тысяч бойцов.

Теперь же стартует четвертая волна, цель которой довести численность до одного миллиона человек. При этом, как подчеркнул Ищенко, не совсем понятно, кто будет удостоен "чести" носить украинское оружие. Собрать армию – важная задача, однако именно ее обучение является залогом успеха.

Сегодня только 10-15% украинских силовиков обучены и подготовлены. После четвертой волны набора всех подряд Киев может столкнуться с серьезными проблемами.

"Сегодня на Украине остались самые отъявленные Плохиши", – отметил Ищенко, напомнив знаменитый детский рассказ Аркадия Гайдара.

К слову, сегодня, 16 мая, стало известно, что раненых украинских бойцов выпустили с "Азовстали".