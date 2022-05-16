Мечты нацистов найти прибежище на Украине или в третьих странах рухнули

Сегодня, 16 мая, на территории печально известного мариупольского завода "Азовсталь" ввели режим тишины. Такое решение связано с достигнутыми договоренностями о вывозе раненых боевиков.



Главари украинских нацистов сжалились над своими израненными бойцами и решили позволить им обратиться за медицинской помощью. Они пошли на переговоры с представителями российских вооруженных сил и договорились об эвакуации раненых боевиков. Лечение вывезенных украинцев будет организовано на территории госпиталя в Новоазовске Донецкой народной республики.

Стоит отметить, что на протяжении долгого времени засевшие в катакомбах предприятия нацисты требовали предоставить им гуманитарные коридоры на территорию украинского государства или в третьи страны, однако лечить боевиков будут в ДНР.

Ранее стало известно, что несколько украинских боевиков покинули подземелья мариупольского завода и вышли с белыми флагами. После этого незалежные вступили в переговоры с российскими военными.