Всего сдаться решили 10 человек

Группа украинских военных вышла из "Азовстали" с белым флагом. Об этом сообщил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в своем Telegram.

Он рассказал, что из тоннеля, который перешел под контроль российских военных, вышли десять украинских солдат.

"Додавливаем таки", – написал командир.

Ранее украинская сторона сообщала, что ведет переговоры с российской об эвакуации с территории завода 60 человек – речь идет о солдатах с тяжелыми ранениями.

В субботу представитель Эрдогана сообщил, что Турция готова направить корабль для эвакуации украинских националистов и мирных жителей с "Азовстали". До этого о готовности оказать содействие в эвакуации турецкой стороны сообщали родные солдат с "Азовстали".