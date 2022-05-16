Украинские военные вышли с "Азовстали" и подняли белый флаг

Украинские военные вышли с "Азовстали" и подняли белый флаг
Фото: Bai Xueqi/XinHua/www.globallookpress.com
Всего сдаться решили 10 человек

Группа украинских военных вышла из "Азовстали" с белым флагом. Об этом сообщил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в своем Telegram.

Он рассказал, что из тоннеля, который перешел под контроль российских военных, вышли десять украинских солдат. 

"Додавливаем таки", – написал командир.

Ранее украинская сторона сообщала, что ведет переговоры с российской об эвакуации с территории завода 60 человек – речь идет о солдатах с тяжелыми ранениями. 

В субботу представитель Эрдогана сообщил, что Турция готова направить корабль для эвакуации украинских националистов и мирных жителей с "Азовстали". До этого о готовности оказать содействие в эвакуации турецкой стороны сообщали родные солдат с "Азовстали". 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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