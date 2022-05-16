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Группа украинских военных вышла из "Азовстали" с белым флагом. Об этом сообщил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в своем Telegram.
Он рассказал, что из тоннеля, который перешел под контроль российских военных, вышли десять украинских солдат.
"Додавливаем таки", – написал командир.
Ранее украинская сторона сообщала, что ведет переговоры с российской об эвакуации с территории завода 60 человек – речь идет о солдатах с тяжелыми ранениями.
В субботу представитель Эрдогана сообщил, что Турция готова направить корабль для эвакуации украинских националистов и мирных жителей с "Азовстали". До этого о готовности оказать содействие в эвакуации турецкой стороны сообщали родные солдат с "Азовстали".
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