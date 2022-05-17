Президенту преходится переживать "черный день"

В минувшую ночь после того, как десять украинских солдат покинули территорию "Азовстали" с белым флагом и начали переговоры с российскими военными, с завода вышло еще 264 бойца. Информацию озвучила российская сторона, а позже подтвердила украинская. Все они сдались в плен.

По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, переговоры об эвакуации солдат с "Азовстали" шли, как минимум, с 14 мая. Сперва обсуждалось, что сдаться должны тяжело раненые солдаты – всего речь шла о примерно 60 бойцах. Официально покинули территорию завода 53 военных с ранениями – из перевезли в Новоазовск, а впоследствии планируют обменять на пленных россиян. Остальные отправились в поселок Еленовка, сообщает "Свободная пресса".

Комментарий по поводу сдачи в плен украинских военных уже дал Владимир Зеленский. В своем обращении к народу он подтвердил информацию, что часть солдат вышла с "Азовстали", передает телеканал "360". Он сообщил, что работа по возвращению их на подконтрольную Киеву территорию продолжается, поскольку "украинские герои нужны Украине живыми". Сегодня, 17 мая, ожидается, что территорию завода может покинуть крупная группа украинских солдат – около одной-двух тысяч человек.

Политолог Марат Баширов полагает, что день сдачи в плен бойцов с "Азовстали" стал для президента Украины "черным", сообщает Общественная служба новостей.

"Даже пара сотен сдавшихся из Азовстали – это мощнейший удар по нему. С всех точек зрения, но особенно морального поддержания солдат", – написал он.

Своим заявлением, по его мнению, Зеленский сделал прозрачный ход: "отдал пешке честь и назвал неудобные цифры сдавшихся в плен". При этом он ограничился "общей псевдо-патриотичной водой", в которой единственная конкретика – капитуляция "Азова" (признанная в России запрещенной террористической организацией).