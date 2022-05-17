Зеленский надел на церемонию траурный наряд

Сегодня, 17 мая, в Киеве в "Украинском доме" состоялись похороны первого президента Украины Леонида Кравчука. О том, как прошла церемония сообщается в украинских СМИ.

Напомним, экс-главы Украины не стало ровно неделю назад на 89 году жизни. Он скончался после продолжительной борьбы с болезнью.

Проститься с Кравчуком пришли мэр Киева Виталий Кличко, глава военной администрации Киева Николай Жирнов, министр обороны Алексей Резников и другие украинские чиновники.

Среди гостей были и бывшие президенты Украины – второй Леонид Кучма, третий Виктор Ющенко и пятый Петр Порошенко. Похороны посетил и действующий лидер страны Владимир Зеленский вместе с супругой. Единственный, кого не было на церемонии – четвертый президент Виктор Янукович.

Кравчука решили похоронить на Байковом кладбище, возле захоронения экс-мэра Киева Александра Омельченко.

