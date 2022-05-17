На "Азовстали" украинские бойцы удерживали российских солдат

На "Азовстали" украинские бойцы удерживали российских солдат
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Озвучена общая численность военных внутри завода

Корреспондент ВГТРК Александр Сладков рассказал о ситуации со сдачей в плен бойцов с "Азовстали". По его словам, до открытия согласованного гумкоридора внутри было около 2,5 тыс солдат. Об этом он написал в Telegram.

Он подчеркнул, что комментировать как-либо ситуацию не собирается – лишь приведет статистику. Раненых солдат внутри комбината – 404 человека, у 55 ранения тяжелой степени, они не могут ходить. 

"200 трупов замороженных лежат в рефрижераторе там у них", – сообщил журналист.

Численность боевиков "Азова"* внутри – 804 солдата. Также на комбинате удерживали в плену троих российских военных – одного офицера и двух солдат.

Сейчас, по его словам, происходит "венец" операции в Мариуполе. Так Сладков прокомментировал выход украинских солдат с территории "Азовстали".

Ранее комбинат покинули 264 бойца, их взяли в плен российские военные. 

*признана в России террористической организацией, запрещена
Источник: Telegram • Требует проверки
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